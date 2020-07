Bayern: Corona-Teststationen an österreichischer Grenze

Bayern richtet an der Grenze zu Österreich mehrere freiwillige Corona-Teststationen ein, wie am Montag bekanntgegeben wurde.

Zugleich richtet Bayern an mehreren Autobahn-Grenzübergängen zu Österreich freiwillige Teststationen ein - ebenso an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg.

Verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer an Flughäfen

Verpflichtende Tests seien nötig für Rückkehrer an Flughäfen, sagte der CSU-Chef am Montag in München. Der Bund in Deutschland müsse dafür den rechtlichen Rahmen schaffen. Bayern bereite alles vor, um dann umgehend starten zu können, sagte er.