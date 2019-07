Bauträger stattet Wiener Wohnanlagen mit Defibrillatoren aus

Der Bauträger "Mischek" hat sich dazu entschlossen, in Zusammenarbeit mit Puls, dem Verein zur Bekämpfung des plötzlichen Herztodes, alle seine Wohnhausanlagen mit Laien-Defibrillatoren auszustatten.

Defis in Wiener Wohnanlagen

„Die Idee, Defis bei Wohnbauten anzubringen, ist bisher einzigartig und stellt einen wesentlichen Schritt in Richtung herzsicheres Wien dar“, erklärt Puls-Präsident Harry Kopietz. „Die Rettungskette bei Herzstillstand ist in Wien bereits sehr gut ausgebaut und darauf bin ich sehr stolz. Wichtig ist aber, immer an mögliche Weiterentwicklungen zu denken und starke Partner mit an Bord zu holen. Zusätzlich zu öffentlichen Einrichtungen nun auch Defis in privaten Wohnhausanlagen verfügbar zu machen, ist ein großartiger Schritt.“