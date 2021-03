Baustellen-Lärm: Mieter bedroht Bauarbeiter in Wien mit einer Axt

Weil Sanierungsarbeiten eines Wohnhauses in Wien-Margareten erheblichen Lärm mit sich brachten, kam es zwischen Bauarbeitern und einem Mieter zu einem Streit, dem ein WEGA-Einsatz folgte.

Im Zuge von Sanierungsarbeiten in einem Wohnhaus in der Siebenbrunnengasse ist es am Montagnachmittag aufgrund des damit verbundenen Lärms zu einem Streit zwischen zwei Arbeitern und einem 50-jährigen Rumänen gekommen.