Ein Mann brach nachts in Wien in eine Baustelle ein

Baustellen-Einbruch am Wiener Handelskai: 28-Jähriger festgenommen

Ein Security-Mitarbeiter beobachtete in der Nacht auf Mittwoch einen Einbruch in eine Baustelle im Bereich des Handeskais in Wien-Leopoldstadt. Er verständigte umgehend die Polizei.

Polizisten der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße nahmen in der Nacht auf Mittwoch gegen 00:15 Uhr einen 28-jährigen Mann auf dem Gelände einer Baustelle fest, nachdem ein Securitymitarbeiter den Polizeinotruf

verständigt hatte.

Festnahme nach Baustellen-Einbruch