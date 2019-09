Baustellen-Einbrecher in Wien-Donaustadt in flagranti ertappt

Am Donnerstag klickten für einen 20-Jährigen in der Donaustadt die Handschellen, nachdem er beim Einbruch auf eine Baustelle beobachtet wurde.

Ein Zeuge beobachtete am 12. September gegen 20.10 Uhr einen Mann, der neben einer Baustelle in der Saltenstraße in Wien-Donaustadt verschiedene Maschinen und Werkzeuge in einen Pkw einlud.