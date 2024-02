Baustellen bei Badner Bahn: Ersatzverkehr in den Osterferien und Umleitung ab April

Ab dem Frühjahr werden entlang der Strecke der Badner Bahn verschiedene Bauarbeiten durchgeführt, die zu Betriebseinschränkungen bei der Badner Bahn führen. Während dieser Bauarbeiten werden für die Fahrgäste Ersatzverkehre oder Umleitungen eingerichtet.

In Vösendorf wird die Autobrücke zur SCS derzeit saniert, wodurch der Betrieb der Badner Bahn zwischen Vösendorf Siebenhirten und der SCS während dieser Arbeiten nicht möglich ist. Die Wiener Lokalbahnen (WLB) nutzen diese Sperrung, um ihre Infrastruktur in diesem Abschnitt instand zu halten. Gleichzeitig werden in Baden die Gleise von den WLB erneuert.