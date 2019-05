Baustelle vor der Auffahrt auf die A 23 in Wien-Landstraße

Vor der Auffahrt auf die A 23 in Wien-Landstraße wird gebaut. Auf der Döblerhofstraße und am Franzosengraben kann es daher zu Staus kommen.

Aufgrund von Zeitschäden werden die Stauräume der Döblerhofstraße und des Franzosengraben vor der Auffahrt auf die A23 saniert. Am Dienstag, dem 7. Mai 2019, beginnt die Stadt Wien mit den Arbeiten. Auf Baudauer werden in der Döblerhofstraße und am Franzosengraben je drei Fahrstreifen freigehalten.