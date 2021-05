Baustelle: Thaliastraße in Wien wird grüner und kühler

Am Dienstag, dem 1. Juni 2021, beginnt die Stadt Wien mit der Neugestaltung der Thaliastraße zwischen Lerchenfelder Gürtel und Feßtgasse in Wien-Ottakring. Die Straße wird grüner und auch Wasserelemente werde installiert.

Dadurch ergibt sich eine Erweiterung der Gehsteigbreite auf etwa sechs Meter und eine Schaffung neuer Aufenthaltsflächen sowie Mikrofreiräume. Um neben 91 Baumpflanzungen in den heißen Sommermonaten für nötige Erfrischung und Spaß zu sorgen, werden 21 Nebelstelen, drei Wasserspiele mit Bodendüsen und ein Dutzend Trinkbrunnen errichtet. Das bei allen Wasserelementen anfallende Wasser wird in die angrenzenden Grünflächen als zusätzliche Bewässerung geleitet.

120 Sitzmöglichkeiten auf der Thaliastraße

Radfahren gegen die Einbahn wird erlaubt

In den Quergassen der Thaliastraße, in denen noch kein Radfahren gegen die Einbahn umgesetzt ist und es der Straßenquerschnitt erlaubt, wird Radfahren gegen die Einbahn ermöglicht. Zusätzlich wird die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer durch Fahrbahnanhebungen in sämtlichen Quergassen an den Einmündungen zur Thaliastraße ohne Ampelanlagen erhöht. Zudem wird das bereits bestehende Angebot der Radabstellanlagen im gesamten Projektbereich erweitert.