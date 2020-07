In Floridsdorf stehen Bauarbeiten an

In Floridsdorf stehen Bauarbeiten an ©Pixabay (Sujet)

Baustelle in Floridsdorf: Sanierungsarbeiten in der Ruthnergasse

Straßenbauarbeiten stehen im Bezirk Wien 21 an: Am Mittwoch beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Sanierung von Gehsteig und Radweg in der Ruthnergasse.

Aufgrund von Zeitschäden müssen Gehsteig und Radweg in der Ruthnergasse von Shuttleworthstraße bis Siemensplatz auf Seite der geraden Hausnummern im 21. Bezirk saniert werden.

Verkehrsmaßnahmen wegen Bauarbeiten in der Ruthnergasse

Die Arbeiten erfolgen tagsüber bei Freihaltung von einem Fahrstreifen. Der Radweg und Gehsteig werden auf Baudauer gesperrt. Der Fußverkehr wird mittels Avisotafeln über den gegenüberliegenden Gehsteig umgeleitet.

Örtlichkeit der Baustelle: 21., Ruthnergasse von Shuttleworthstraße bis Siemensplatz