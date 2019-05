Baustelle auf A4 wird entschärft: Erleichterung für Verkehr Richtung Wien

Derzeit kommt es auf der A4 Ostautobahn Richtung Wien ab dem Knoten Schwechat zu längeren Wartezeit nach einem Brand im Tunnel Rannersdorf. Um die A4 zu entlasten, wird ein Nadelöhr bei der Simmeringer Haide entschärft.

Die Ostautobahn (A4) in Fahrtrichtung Wien ist ab dem Knoten Schwechat Ausweichroute für den nach einem Brand gesperrten Tunnel Rannersdorf auf der S 1. Das stellt Autofahrer in Stoßzeiten derzeit täglich vor Probleme bzw. in den Stau. In der Nacht auf Mittwoch wird eine Baustelle auf der Strecke deswegen entschärft, die A4 ist zwischenzeitlich nur einspurig befahrbar.