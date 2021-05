Baupreise weiter im Höhenflug

Auch heuer steigen die Preise im Bau weiter an. Lieferengpässe sowie steigende Rohstoffpreise treiben die Kosten deutlich in die Höhe.

Dämmmaterial, Holz und Stahl Mangelware

Knapp ist derzeit unter anderem Dämmmaterial, Holz oder Stahl. Betonstahl wurde seit Jahresbeginn bereits um rund ein Drittel Prozent teurer. An den Rohstoffbörsen gab es in den vergangenen Wochen und Monaten deutliche Preissteigerungen bei Metallen zu sehen, wie mehrere Medien in den vergangenen Tagen berichtet hatten. Derzeit seien die Preiserhöhungen vor allem bei Unternehmen zu spüren, mittelfristig dürfte es jedoch auch für den privaten Häuselbauer teurer werden, glauben Branchenexperten.