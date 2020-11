Bauernmärkte, Ab-Hof-Verkauf und Jagd im Lockdown erlaubt

Im seit Dienstag geltenden Lockdown dürfen Bauernmärkte, Direktvermarkter, Bauernläden, Selbstbedienungsläden sowie der Ab-Hof-Verkauf weiter von 6 bis 19 Uhr offen haben.

Selbiges gilt für Märkte im Freien, so das Landwirtschaftsministerium zur APA. Gelegenheitsmärkte und damit auch Christkindlmärkte müssen hingegen während des Corona-Lockdowns geschlossen bleiben.

Für den Agrarhandel, einschließlich Tierversteigerungen, Gartenbau und Handel mit Saatgut, Futter und Düngemittel gelten die verordneten Schließungen ebenfalls nicht, so das Landwirtschaftsministerium am Dienstag in einem schriftlichen Statement. Die Hygienevorschriften (Masken, Abstand) müssen freilich überall eingehalten werden.