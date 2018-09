Bauchstich in Wien-Favoriten: Täter ausgeforscht

Bei einem Streit zwischen zwei Männern wurde am 22. August ein Mann mit einem Messer in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten schwer verletzt. Der Täter konnte nun ausgeforscht werden.

Wie bereits berichtet kam es am 22. August 2018 um 20.48 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern in der Neilreichgasse. Der damals noch unbekannte Täter attackierte seinen 30-jährigen Kontrahenten aus Indien mit einem Messer und flüchtete danach. Die Wiener Polizei stellte mehrere Spuren sicher und konnte dank eines vertraulichen Hinweises einen verdächtigen Mann ausforschen.