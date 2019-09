Bauchstich in Wien-Döbling: 62-Jährige verletzte Schwiegertochter

Sonntagmittag wurde die Wiener Polizei zu einem Familienstreit gerufen, der mit einem Messer eskaliert war.

Eine 62 Jahre alte Frau hat im Zuge eines Streits Sonntagmittag in Wien-Döbling auf ihre Schwiegertochter eingestochen. Die 39-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde von Ärzten die Polizei hinzugezogen. Die Schwiegermutter, eine Rumänin, wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.