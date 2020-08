In Wien wurde bei Bauarbeiten Kriegsmaterial gefunden.

In Wien wurde bei Bauarbeiten Kriegsmaterial gefunden. ©APA (Symbolbild)

Bauarbeiter fanden Panzergranate in Wien-Favoriten

Bei Arbeiten in der Windtenstraße in Wien-Favoriten entdeckten Bauarbeiter am Donnerstag eine alte Panzergranate.

Sie verständigten laut Polizeisprecher Marco Jammer die Exekutive. Beamte sperrten den Gefahrenbereich ab. Ein sprengstoffkundiger Beamter begutachtete die Granate, bevor sie der Entminungsdienst abtransportierte.

Panzergranate und Werfergranate in Wien-Favoriten entdeckt

Ebenfalls am Donnerstag wurde im Bereich des Johannesbergs/Oberlaa eine Werfergranate gefunden. Ein sprengstoffkundiger Beamter und der Entminungsdienst sicherten die Granate und brachten sie weg.

In dem Zusammenhang wies die Polizei darauf hin, dass man sich beim Auffinden von Kriegsmaterial oder sprengstoffverdächtigen Gegenständen den Fundort merken oder diesen markieren sollte, um sich danach in eine sichere Distanz zu begeben. Es sollte sofort die Polizei alarmiert werden, der betreffende Gegenstand sollte so liegen gelassen werden, wie er entdeckt wurde. Unter gar keinen Umständen sollte man ihn bewegen oder sonst daran herumhantieren.