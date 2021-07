Bauarbeiten starten: Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz in Wien

In Wien-Ottakring bzw. Wien-Hernals wird eine neue Radverbindung Wien-Währing bis Wien-Penzing geschaffen. Am Dienstag starten die Bauarbeiten, sie dauern voraussichtlich bis 1. Oktober.

Die Route wird im Bereich Heigerleinstraße, Weinheimergasse, Ottakringer Straße und Paltaufgasse verlaufen. Um diese neue Radverbindung realisieren zu können, starten am Dienstag Umbauarbeiten in Heigerleinstraße, Weinheimergasse, Ottakringer Straße und Paltaufgasse.

Fuß- und Radverkehr und öffentlicher Verkehr weiter möglich

Zwei-Richtungs-Radweg wird in Ottakringer Straße errichtet

In der Ottakringer Straße von Weinheimergasse bis Paltaufgasse sowie in der Paltaufgasse von Ottakringer Straße bis zur Thaliastraße wird ein baulicher Zwei-Richtungs-Radweg errichtet. Deshalb werden die Gehsteige der Paltaufgasse auf Seite der ungeraden Hausnummern umgebaut. In den Kreuzungsbereichen Ottakringer Straße/Paltaufgasse und Ottakringer Straße Weinheimergasse werden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Fahrbahnteiler errichtet. Zusätzlich wird ein Baum in der Paltaufgasse/Thaliastraße gepflanzt.