Ab Dienstag wird ein Abschnitt der Prager Straße saniert. Die Bauarbeiten werden bis 17. Juli dauern.

Nach Aufgrabungen durch die Stadt Wien am Dienstag mit Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Prager Straße im Abschnitt zwischen Nordwestbahnbrücke und Laresgasse in Fahrtrichtung stadtauswärts in Wien-Floridsdorf.

Wien-Floridsdorf: Verkehrsmaßnahmen während der Bauarbeiten

Die Arbeiten am Kreuzungsplateau Prager Straße/Rußbergstraße erfolgen ab Juli für die Dauer von voraussichtlich fünf Tagen. Auf Baudauer ist das Abbiegen von der Prager Straße in die Rußbergstraße bzw. das Ausfahren aus der Rußbergstraße in die Prager Straße nur eingeschränkt möglich. Der Verkehr wird lokal umgeleitet. Während der Bauarbeiten wird die Autobushaltestelle der Linie 32 A "Rußbergstraße" - in Fahrtrichtung Leopoldau - in die Berlagasse vor Hausnummer 39 verlegt. Die Autobushaltestelle in Fahrtrichtung Bahnhof Strebersdorf wird in die Berlagasse vor Hausnummer 7-11 verlegt. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten.