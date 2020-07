Bauarbeiten in der Brünner Straße ab Dienstag

Nach Aufgrabungen durch die Stadt Wien - Wien Leuchtet und aufgrund von Zeitschäden wird die Fahrbahn der Brünner Straße auf Höhe der Hanreitergasse im 21. Bezirk instand gesetzt.

Am Dienstag, dem 28. Juli 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den erforderlichen Arbeiten.

Die Arbeiten erfolgen tagsüber bei Freihaltung eines Geradeausfahrstreifens in Fahrtrichtung stadteinwärts sowie eines Geradeaus- und Linksabbiegefahrstreifens in Fahrtrichtung stadtauswärts. Die Hanreitergasse wird auf Baudauer von Brünner Straße bis und in Richtung Gerasdorfer Straße als Einbahn geführt. Der Autobus der Linie 32A wird örtlich umgeleitet. Die Ampel im Kreuzungsbereich wird händisch von der Polizei geregelt.