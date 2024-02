Ab Montag, den 19. Februar, wird in der Arbeitergasse zwischen Diehlgasse und Reinprechtsdorfer Straße gebaut.

Verkehrsmaßnahmen während der Bauarbeiten in der Arbeitergasse in Wien-Margareten

Die Arbeitergasse wird während der Bauarbeiten von der Diehlgasse bis zur Reinprechtsdorfer Straße vorübergehend als Einbahnstraße für den motorisierten Verkehr eingerichtet. Die Buslinie 59A wird über die Margaretenstraße und den Gaudenzdorfer Gürtel umgeleitet. Während der Bauarbeiten wird die Haltestelle "Arbeitergasse" in Fahrtrichtung 4. Bezirk vorübergehend zum Einsiedlerplatz vor Höhe Hausnummer 11 - 12 verlegt. Die Haltestelle "Einsiedlerplatz" in Fahrtrichtung 12. Bezirk wird während der Bauarbeiten geschlossen. Die Haltestelle "Arbeitergasse/Gürtel" in Fahrtrichtung 12. Bezirk wird vorübergehend in die Steinbauergasse vor Höhe Hausnummer 4 - 8 verlegt. Die Buslinie 59A wird während der Umleitung an den bestehenden Haltestellen der Linie 12A in der Margaretenstraße, nämlich "Kohlgasse" und "Am Hundsturm", halten. Zusätzlich wird eine temporäre Haltestelle in der Margaretenstraße vor Höhe Hausnummer 96 - 98 eingerichtet.