Bauarbeiten bis Herbst 2020: Buslinie 13A in Wien-Neubau wird geteilt

Die Buslinie 13A wird ab Montag, den 13. Jänner, wegen der Bauarbeiten in der Neubaugasse in Wien 7 geteilt geführt. Betroffen ist die Linie zwischen Burggasse und der Haltestelle beim Café Ritter. Ab Herbst 2020 soll er wieder durchgängig fahren.

13A bis Herbst 2020 geteilt

Die temporär geteilte Umleitungsstrecke sorgt auch während der Umbauarbeiten für eine verlässliche Öffi-Verbindung. Die am meisten genutzte Buslinie Wiens bekommt dabei eine gute Anbindung an möglichst viele U-Bahn-Stationen.

Auch Autofahrer betroffen

Neue Route für 13A ab Herbst 2020

Die neue Route, die den 13A ab Herbst 2020 in beiden Richtungen durch die Neubaugasse führen wird, entspricht dem Mobilitätsverhalten von Millionen Wiener Linien-Fahrgästen am besten. In der zukünftig verkehrsberuhigten Begegnungszone in der Neubaugasse, stehen mit der doppelten Linienführung ab Herbst 2020 drei weitere 13A-Stationen zur Verfügung. Die neuen Busstationen in der Neubaugasse befinden sich dann bei der Mariahilfer Straße, vor dem Theater der Jugend bei der Westbahnstraße, und kurz vor der Burggasse – mit Umstiegsmöglichkeiten zu den Linien U3, 49 oder 48A.