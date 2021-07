Bauarbeiten auf Eipeldauer Straße in Wien-Floridsdorf

Die linke Fahrspur der Eipeldauer Straße in Wien-Floridsdorf wird ab der nächsten Woche hergerichtet.

Zeitschäden sorgen dafür, dass ab Mittwoch, 28. Juli die linke Fahrspur der Eipeldauer Straße in Wien-Floridsdorf hergerichtet wird. Dabei wird die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau am Abschnitt von der Zehdengasse bis zur Oskar-Grissemann-Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts Bauarbeiten durchführen. Eine Fahrspur soll allerdings befahrbar bleiben, für das Ende der Arbeiten wird der 4. August anvisiert. Das geht aus einer Presseaussendung der Stadt Wien hervor.