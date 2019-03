Bastel- & Backmesse in Wien: Kreative und köstliche Kunstwerke entdecken

Von 16. bis 17. März findet die Bastel- und Backmesse in der METAStadt in Wien statt. Besucher können sich auf Bastelideen und Backtipps freuen.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Bei der Bastel- & Backmesse 2019 in der METAStadt in Wien können sich Besucher Tipps fürs Backen und Ideen für Bastelaktionen holen. Die Messe findet bereits zum zweiten Mal statt. Besucher können sich auf ein breites Angebot an Bastelmaterialien, Farben, Büchern, Backzubehör und vieles mehr freuen.