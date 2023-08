Bargeld-Diskussion für Karas "Spiel mit Sorgen der Menschen"

Für Othmar Karas (ÖVP) ist die aktuelle Diskussion um die Verankerung von Bargeld in der Verfassung "erschreckend".

Der ÖVP-Politiker und Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, kritisiert nun ebenfalls den Vorstoß seines Parteichefs, Bundeskanzler Karl Nehammer, das Recht auf Bargeld in der Verfassung zu verankern. "Es ist für mich erschreckend, wie viel Zeit in eine Diskussion fließt, bei der die Faktenlage so klar ist", sagte er in der Wochenzeitung "Die Zeit".