Banküberfall mit Akkubohrmaschine: 20-jährige Weinviertlerin stellte sich drei Tage später

Nachdem am Freitag ein Überfall auf die Bankstelle Alberndorf im Pulkautal der Raiffeisenbank Seefeld-Hadres im Bezirk Hollabrunn verübt wurde, hat sich am Montag eine 20-jährige Einheimische gestellt.

Die junge Frau habe vor Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich ein umfassendes Geständnis abgelegt, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.

Junge Frau täuschte bei Überfall Waffe nur vor

Die Frau war am Freitagnachmittag mit Mund-Nasenschutz, Sonnenbrille und Kapuze maskiert in der Bankstelle aufgetaucht und hatte wortlos einen Zettel auf das Kassenpult gelegt, auf dem "Überfall" zu lesen war. Ein Angestellter sah sich mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht und händigte seinem Gegenüber daraufhin Banknoten aus. Die 20-Jährige stopfte die Beute in einer mitgebrachten grauen Plastiktasche und flüchtete mit einem grauen Damenfahrrad, auf das ein Kindersitz montiert war. Das Opfer des Überfalls erlitt einen Schock.