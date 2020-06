Bankräuber aus Wien an ungarisch-serbischer Grenze gestoppt

Nach dem Überfall auf eine Wiener Bankfiliale endete die Flucht für die beiden Täter am nächsten Tag an der ungarisch-serbischen Grenze. Das Duo soll demnächst nach Österreich ausgeliefert werden.

Wie berichtet, kam es am 5. Juni in Wien-Favoriten zu einem Banküberfall. Zwei bewaffnete Täter betraten die Postfiliale mit "bank99" in der Sonnleithergasse 53, erbeuteten einen Geldbetrag und konnten trotz Großaufgebot von Sondereinheit WEGA, Bereitschaftseinheit und Hubschrauber unerkannt flüchten.