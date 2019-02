Bankomatkartendieb in Wien-Ottakring gesucht

Ein Bankomatkartendieb soll eine 78-Jährige in Wien-Ottakring um mehrere Tausend Euro erleichtert haben. Nach dem Mann wird gefahndet.

Unter noch ungeklärten Umständen stahl ein unbekannter Täter die Bankomatkarte einer 78-jährigen Frau aus deren Wohnung in der Baumeistergasse in Wien-Ottakring. Der Täter dürfte zuvor die Frau mehrmals von September bis Dezember besucht und auch diverse Wertgegenstände gestohlen haben. Mit der Karte tätigte der Mann darüber hinaus 16 unrechtmäßige Bargeldbehebungen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 25800 erbeten.