Bankomatkarten-Dieb in Wien gesucht

Bereits im Mai nutzte ein bislang unbekannter Mann eine gestohlene Bankomatkarte für 26 Zahlungen. Die Wiener Polizei bittet nun um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 11. Mai gegen 14.00 Uhr eine Bankomatkarte, welche an einem Bankomaten am Spitz in Wien-Floridsdorf vergessen wurde, an sich genommen und damit insgesamt 26 NFC-Zahlungen in diversen Geschäften getätigt zu haben. Die Bankomatkarte gehört einem 65-jährigen Mann, der Gesamtschaden beträgt 188,50 Euro.