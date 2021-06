Bankomatkarte während Spitalsaufenthalt in Wien gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Einem 66-jährigen Mann wurde während eines stationären Krankenhausaufenthaltes eine Bankomatkarte gestohlen. Der unbekannte Täter hat daraufhin mehrere Abhebungen und Zahlungen getätigt und so eine fünfstellige Schadensumme verursacht. Die Polizei Wien fahndet mittels Foto nach dem Tatverdächtigen.

Zu dem Dienstahl soll es zwischen 14.3.2021 um 22 Uhr und dem 15.3.2021 um 14 Uhr gekommen sein. Erste Ermittlungen ergaben, dass der am Foto ersichtliche Tatverdächtige die gestohlene Bankomatkarte mehrfach in einem Einkaufscenter in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus verwendete.