Bankomat-Sprengung im Bezirk Mödling: Täter erbeuteten Bargeld

Bei der gestrigen Bankomat-Sprengung in Guntramsdorf konnten die Täter auch Bargeld erbeuten. Danach brannten sie ihr Fluchtauto ab.

Die Täter bei dem Bankomat-Coup in einer Spar-Filiale in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) am Donnerstag in den frühen Morgenstunden sind mit Bargeld entkommen. Zur Höhe der Beute wurden keine Angaben gemacht. In dem Supermarkt selbst ist laut Polizei erheblicher Sachschaden entstanden.