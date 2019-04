Die Täter zündeten ein Fluchtfahrzeug an.

Spektakuläre Verfolgungsjagd nach Bankomat-Sprengung in NÖ

In der Nacht auf Donnerstag sprengten bislang unbekannte Täter einen Bankomaten in Guntramsdorf. Danach lieferten sie sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und steckten einen Fluchtwagen in Brand.

Vorerst unbekannte Täter haben am Donnerstag in den frühen Morgenstunden den Bankomat im Foyer eines SPAR-Geschäfts in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) gesprengt. Sie entkamen trotz Verfolgung durch eine Streife, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Das Fluchtfahrzeug wurde später nächst der Südautobahn (A2) brennend aufgefunden.

Täter warfen Krähenfüße aus Fluchtfahrzeug Polizeiangaben vom Donnerstagvormittag zufolge hatten die Täter zwei Autos benützt. Um die Beamten in dem Streifenwagen abzuschütteln, warfen sie sogenannte Krähenfüße (Wurfeisen aus spitzen eisernen Stiften, Anm.) aus einem der Fluchtfahrzeuge. Die Uniformierten verfolgten diesen Pkw dennoch weiter. Das Dienst- und das Fluchtauto kollidierten dabei mehrmals. Letztlich mussten die Verfolger aufstecken, weil die Krähenfüße ihre Wirkung gezeigt hatten.

Nur Minuten nach der gegen 3.15 Uhr verübten Bankomat-Sprengung gab es Feueralarm. Die Täter hatten einen Fluchtwagen an der Südautobahn (A2) in Guntramsdorf angezündet, so die Polizei.

Einsätze für FF Guntramsdorf Nach der Bankomat-Sprengung ist die FF Guntramsdorf mehrfach im Einsatz gestanden. 41 Mann waren laut einer Aussendung aufgeboten. Zunächst waren die Helfer zu dem Spar-Supermarkt gerufen worden. Die Bankomat-Sprengung hatte einen Brand im Eingangsbereich ausgelöst. Am Einsatzort eingetroffen, folgte wegen des brennenden Fluchtautos der Täter eine weitere Alarmierung. Ein Teil der Mannschaft wurde daraufhin zum Oldtimerweg, der parallel zur Südautobahn (A2) verläuft, entsandt, berichtete die FF Guntramsdorf.

Der Brand im Supermarkt-Foyer wurde unter schwerem Atemschutz rasch gelöscht und eine weitere Ausbreitung auf das Geschäftslokal verhindert. Während des Einsatzes gab es der Feuerwehr zufolge mehrere kleinere Explosionen durch Sprengstoffreste. Verletzt wurde niemand. Ebenfalls unter schwerem Atemschutz wurde der von den Tätern in Brand gesteckte Pkw gelöscht.

Donnerstagvormittag wurde die FF Guntramsdorf neuerlich zum Oldtimerweg gerufen. Nach abgeschlossener Spurensicherung durch die Polizei musste das ausgebrannte Auto geborgen werden.

Fahndung verlief negativ Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Die Höhe des bei der Sprengung angerichteten Schadens stand laut Polizei vorerst nicht fest.