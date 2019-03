Bankomat-Sprengung im Bezirk Baden ging schief

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf Montag vergeblich einen Bankomaten im Bezirk Baden zu sprengen. Sie mussten ohne Beute flüchten.

In Blumau-Neurißhof (Bezirk Baden) ist in der Nacht auf Montag ein Bankomat gesprengt worden. Das an der Fassade eines Lebensmittelgeschäfts angebrachte Gerät wurde laut Polizei jedoch nur beschädigt bzw. unbrauchbar gemacht, die unbekannten Täter mussten ohne Beute flüchten.