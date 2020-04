Banker dürfen Video-Identifizierung von Kunden von daheim erledigen

Das Banking via Video und speziell die Video-Legitimierung ist in der Corona-Krisenzeit auch dann machbar, wenn nicht nur der Kunde, sondern auch sein Gegenüber von daheim aus arbeiten.

Online-Identifizierung von Kunden möglich

Am Dienstag (21. April) wurde im Bundesgesetzblatt eine entsprechende Novelle der Online-Identifikationsverordnung (Online-IDV) der FMA kundgemacht. In der Richtlinie sind - zwecks Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Anforderungen an die videogestützte Online-Identifizierung von Kunden festgelegt - was von den Bankbeschäftigten üblicherweise in der Bank passiert. Um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, sieht die Novelle nun vor, dass Kunden-Identifizierungen bis 30. September 2020 auch durch im Homeoffice tätige Mitarbeiter von Banken (beziehungsweise von dessen technischen Dienstleistern/Video-ID-Providern) durchgeführt werden können - sofern dabei adäquate Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Die Novelle ist gestern Mittwoch in Kraft getreten.