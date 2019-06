Bank mit alten Handys erpresst: Prozess endete mit einem Schuldspruch

Mit einem Freispruch und einer Verurteilung wegen versuchter Erpressung ist am Dienstag der Prozess rund um ausgemusterte Handys einer renommierten Bank zu Ende gegangen.

Die 76 Blackberrys hätten eigentlich der Reststoffverwertung zugeführt werden sollen, wurden vom damit beauftragten Unternehmen jedoch nach einem Reset um etwa 200 Euro weiterverkauft. Der neue Besitzer entdeckte jedoch das “Potenzial” und stellte über einen Bekannten den Kontakt zu den zwei Managern einer Sicherheitsfirma her.

1,5 Mio. Euro für Mobiltelefone gefordert

Als die Bank feststellte, dass es sich tatsächlich um ihre ausrangierten Mobiltelefone handelt, wurde ein Treffen in einem Wiener Kaffeehaus vereinbart. Bei diesem nannte der nun verurteilte Manager eine Summe von 1,5 Millionen. Zudem wurde den Bankern klargemacht, dass eine solche Sicherheitslücke für eine Bank einen enormen Schaden bedeuten würde, und dass bereits ein Prozessfinanzierer Interesse an den Handys bekundet habe. Zudem hatten sich die Manager in Deutschland bemüht, Daten wiederherzustellen – allerdings war ihnen dies zu teuer.