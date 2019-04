Wien: Prozess gegen Handy-Betrüger wurde erneut vertagt

Für die Nichtweitergabe empfindlicher Daten von alten Handys wollten mehrere Männer Geld von einer renommierten Bank erpressen. Der Prozess wurde am Mittwoch erneut vertagt.

Am Wiener Landesgericht ist am Mittwoch der Prozess gegen mehrere Männer fortgesetzt worden, die laut Anklage eine renommierte Bank dazu bringen wollten, schrottreife Firmen-Handys um 1,5 Millionen Euro zurückzukaufen. Für die beiden Hauptangeklagten – die Geschäftsführer einer Sicherheitsfirma – geht die Verhandlung am 4. Juni weiter.