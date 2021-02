Bande verübte Einbrüche in mehreren Bundesländern

Eine Einbrecherbande soll im Vorjahr in mehreren Bundesländern ihr Unwesen getrieben und dabei einen Gesamtschaden von etwa 280.000 Euro verursacht haben. Die Männer hatten es auf Autoreifen abgesehen.

Zwei Beschuldigte sind nach Angaben vom Freitag in Haft, ein Komplize wird noch gesucht. Die Männer hatten es u.a. in Autohäusern auf hochpreisige Reifenkomplettsätze abgesehen. Der ihnen angelastete Gesamtschaden wurde mit etwa 280.000 Euro beziffert.

Die Einbruchsdiebstähle waren von Februar bis Oktober 2020 in Nieder- und Oberösterreich, im Burgenland und in der Steiermark verübt worden. Die Beschuldigten sind laut Polizei slowakische Staatsbürger, die in unterschiedlichen Konstellationen ans Werk gegangen waren. Sie hatten neun Autohäuser und ein Firmenfahrzeug heimgesucht. Zur Last gelegt werden dem Trio auch weitere Diebstähle und mehrere Sachbeschädigungen, so die Polizei.