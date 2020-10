Das "Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich" (WBÖ) wird von der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) betreut und hat sich der Dokumentation von Dialektwörtern verschrieben - nun auch virtuell.

"Bairisches" Mundart-Wörterbuch für Österreich wandert ins Internet

Dem Werk ist nun schon ein langes Leben beschieden, geht es doch auf eine vor über 100 Jahren gestartete gemeinsame Initiative mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München zurück. Dabei sei zu beachten, dass das Wort "bairisch" sich auf die auch den Großteil Österreichs und Südtirols umfassenden Dialekte bezieht, "während die Schreibweise bayerisch das politische Territorium des Freistaats Bayern bezeichnet", so die Sprachwissenschafterin Alexandra N. Lenz, die das Projekt an der ÖAW leitet.

Kein Ende der Arbeit in Sicht

Ein Ende der Arbeit an dem Opus ist nicht in Sicht. Immerhin sind Teile der umfangreichen Dokumentation zwischen 1963 und 2015 in fünf Bänden in gedruckter Form erschienen. Diese umfassten die zahlreichen Wörterbuchartikel zu den Buchstaben A-E. Diese werden künftig in Kooperation mit dem Wissenschaftsfonds FWF und der Universität Wien auch in die Online-Plattform LIÖ überführt. Die Premiere in der Online-Ausgabe des WBÖ ist nun aber folgerichtig dem "F" vergönnt.