Bahnfahrt: Diese Sonderregelungen gelten für Fahrgäste

Viele Fahrgäste können aufgrund der Coronakrise ihre bereits gebuchten Bahntickets nicht nutzen. Hier erfahren Sie, welche Möglichkeiten Sie haben.

Regelungen für Stammkunden veröffentlicht

"Im Sinne der Attraktivität des Öffentlichen Verkehrs begrüßen wir, dass die meisten Verkehrsunternehmen bzw. Verkehrsverbünde kulante Regelungen für ihre Stammkunden veröffentlicht haben. Wir gehen davon aus, dass auch die übrigen Unternehmen entsprechende Angebote einführen werden", so Maria-Theresia Röhsler, Leiterin der apf, in einer Aussendung am Freitag.