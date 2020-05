Badner Bahn: Gleiserneuerung und Haltestellen-Modernisierung

Sommerarbeiten bei der Badner Bahn stehen an: Eine Gleiserneuerung von Schedifkaplatz bis Schöpfwerk und eine Modernisierung einer Haltestelle werden durchgeführt.

Die Wiener Lokalbahnen (WLB) erneuern diesen Sommer an mehreren Stellen entlang der Badner Bahn die Gleisinfrastruktur und führen das laufende Modernisierungsprogramm in der Haltestelle Maria Enzersdorf Südstadt fort.

Badner Bahn: Modernisierung an Strecke und Haltestelle

Die notwendigen Arbeiten starten Ende Juni, Einschränkungen für die Fahrgäste werden so gering wie möglich gehalten. Während der Bauarbeiten kann der Betrieb auf der gesamten Strecke aufrecht erhalten bleiben. Die Wiener Lokalbahnen nutzen die schwächer frequentierte Sommerzeit für diese notwendigen Arbeiten.

Unregelmäßigkeiten im Fahrplan der Badner Bahn

Aufgrund der beginnenden Bauarbeiten kann es in der letzten Juniwoche zu Unregelmäßigkeiten im Fahrplan der Badner Bahn kommen. Ab 29. Juni wird wechselweise je ein Gleis für die Modernisierungsarbeiten gesperrt, das zweite Gleis bleibt befahrbar. Wegen der Gleissperre in diesem Bereich verkehrt die Badner Bahn dann durchgehend im 15-Minuten-Takt. Die Kurzzüge von Wien Oper bis Wiener Neudorf fallen von 4. Juli bis 6. September aus. Mit Schulbeginn am 7. September steht die Bader Bahn wieder im gewohnten Intervall zur Verfügung.