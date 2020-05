Ab Mitte 2021: Badner Bahn in neuem Design unterwegs

Ab Mitte 2021 sollen bei der Badner Bahn neue barrierefreie Niederflur-Garnituren mit mehr Sitzplätzen und flexibler Innenraumgestaltung unterwegs sein. Mehr Platz gibt es auch für Kinderwägen.

Moderne Züge bringen mehr Komfort für Fahrgäste

„Die umweltfreundliche Badner Bahn ist künftig nicht nur barrierefrei, klimatisiert und videoüberwacht – sie bietet auch mehr Platz, auch für Kinderwägen und Rollstühle und generell noch mehr Komfort für die Fahrgäste. Die Badner Bahn ist ein wichtiger Beitrag für die umweltfreundliche Mobilität über die Grenzen unserer Klimamusterstadt Wien hinaus“, so Wiens Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Einblicke in die neue Badner Bahn.

Einblicke in die neue Badner Bahn. ©moodley industrial design

Einblicke in die neue Badner Bahn. ©moodley industrial design

„Die neuen Triebfahrzeuge ersetzen ab dem 2. Halbjahr 2021 schrittweise die alten Hochflurmodelle. Sie sind eine wichtige Voraussetzung für die Ausweitung des 7,5-Minuten-Takts Richtung Baden in den kommenden Jahren. Beim Innendesign haben wir sehr darauf geachtet, dass sich unsere Fahrgäste in jeder Hinsicht wohlfühlen können“, so Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, dem Betreiber der Badner Bahn.