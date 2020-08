Badner Bahn freute sich 2019 über 13,4 Mio. Fahrgäste

Mit 13,4 Millionen Fahrgästen im Vorjahr ist die Badner Bahn wieder die meistgenutzte Regionalbahn Österreichs. Generell nutzen immer mehr Menschen das heimische Bahnangebot.

Österreicher nutzen vermehrt heimisches Bahnangebot

Badner Bahn verdichtet Intervalle und modernisiert Fuhrpark

Ab Dezember 2020 baut die Badner Bahn ihr Angebot für Fahrgäste weiter aus. Dann tritt die Taktverdichtung in Kraft, die in einem ersten Schritt ganztags ein dichteres 7,5-Minuten-Intervall im Abschnitt Wien Oper bis Wiener Neudorf bedeutet. Für die Fahrgäste bringt das kürzere Wartezeiten und 20 Prozent mehr Kapazitäten in den Zügen. In der 2. Jahreshälfte 2021 beginnt außerdem die schrittweise Modernisierung des Fuhrparks mit barrierefreien und vollklimatisierten Zügen.