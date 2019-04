Badewetter zu Ostern: Österreicher zieht es in den Süden

Die Osterferien nutzen heuer viele Österreicher für den ersten Strandurlaub, denn dank des späten Termins Ende April ist auch am Mittelmeer schon Badewetter zu erwarten.

Wer zu Ostern gerne an den Strand fährt, muss heuer nicht gleich eine Fernreise buchen. Da die Feiertage in die zweite Aprilhälfte fallen, ist auch im Mittelmeer schon Baden möglich. Dementsprechend seien heuer Fernreisedestinationen wie die Malediven, Thailand und Mauritius für den Badeurlaub nicht so gefragt wie Nahziele am Mittelmeer, heißt es in einer Mitteilung von Ruefa Reisen.