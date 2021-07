Badeverbot an Neuer Donau in Wien ist außer Kraft

Das Badeverbot für die Neue Donau in Wien ist außer Kraft. Dieses war eine Konsequenz des Donau-Hochwassers gewesen.

Badeverbot an Neuer Donau war Konsequenz von Hochwasser

"Alle maßgeblichen mikrobiologischen Werte sind wieder im 'grünen' Bereich", heißt es in der Aussendung. Das Badeverbot war als Konsequenz des Donau-Hochwassers gekommen. "Da dann Donauwasser in die Neue Donau einströmt, wird ab diesem Zeitpunkt aus wasserhygienischen Gründen ein Badeverbot in der Neuen Donau ausgerufen." Die Donauinsel inklusive der Neuen Donau spielen eine bedeutende Rolle mit Blick auf den Hochwasserschutz.