Badeunfall in der Seestadt Aspern: 18-Jähriger reanimiert

Am Freitagnachmittag ereignete sich in einem Badeteich in der Seestadt Aspern in Wien-Donaustadt ein Badeunfall. Der 18-Jährige wurde von den Rettungskräften reanimiert und in ein Spital geflogen.

Der junge Mann war beim in einem Badeteich in der Seestadt Aspern Schwimmen untergegangen. Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung reanimierten den jungen Mann, er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, sagte eine Sprecherin der APA.

Der Unfall war gegen 15.00 Uhr passiert. Ein gleichaltriger Freund dürfte versucht haben, den 18-Jährigen rauszuziehen, er wurde von der Wiener Berufsrettung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.