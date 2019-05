Backstage Wiener Staatsoper: Kritik und Trailer zum Film

"Backstage Wiener Staatsoper" zeigt den Betrieb hinter den Kulissen eines der wichtigsten Opernhäuser der Welt. Als Roter Faden begleitet Regisseur Stephanus Domanig über 15 Monate hinweg die Erschaffung der Neuinszenierung der Oper "Samson et Dalila", lässt aber vor allem jene zu Wort kommen, die sonst nicht im Rampenlicht des Opernbetriebes stehen.

Wer möchte nicht einmal die Decke lüpfen und hinter die Kulissen eines großen Kulturbetriebes blicken? In den vergangenen Jahren wurde diese Lust am Making-of der Kulturwelt etwa mit Dokumentarbeiten zum Burgtheater (“Die Burg”) oder dem KHM (“Das große Museum”) befriedigt. Mit “Backstage Wiener Staatsoper” wird nun das heimische Opernflaggschiff unter die Lupe genommen. Ab Freitag im Kino.

Backstage Wiener Staatsoper: Kurzinhalt zum Film

Regisseur Stephanus Domanig hat sich nach der Ballettakademie (“Just Ballet”) vor einigen Jahren nun der Staatsoper zugewandt. Es ist der Blick in den Maschinenraum eines Kulturtankers, der die schweißtreibende Arbeit an den Kesseln zeigt. Anders als der Schweizer Filmemacher Jean-Stephane Bron, der im Vorjahr mit “Oper – L’Opera de Paris” Mäuschen unter anderem in der Pariser Chefetage gespielt hat, ist Domanigs Werk weniger der erhellende Blick aus der Schlüssellochperspektive auf die Macht, als der Blick auf eine gigantische Maschine.