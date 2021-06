Bachmann zum EM-Auftakt gegen Nordmazedonien im ÖFB-Tor

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft startet mit Daniel Bachmann in die EM.

Wie Teamchef Franco Foda am Sonntag im ORF-Interview vor dem Testspiel gegen die Slowakei bekannt gab, steht der Watford-Profi am 13. Juni im ersten EM-Match Österreichs in Bukarest gegen Nordmazedonien im Tor. Der Niederösterreicher habe zuletzt beim 0:1 im Test in Middlesbrough gegen England seine Chance genützt, so Foda, der Bachmann auch für das Duell mit den Slowaken in die Startelf beorderte.