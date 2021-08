"Babyalarm": Tiergarten Schönbrunn hält Babyboom in Kalender fest

Zuletzt reicher Kindersegen: "Babyalarm" lautet derzeit das Motto im Tiergarten Schönbrunn und auch der Titel des neuen Tiergarten-Kalenders 2022 des Zoofotografen Daniel Zupanc.

Best of Schönbrunner Tierbabys: Koala-Mädchen als Coverstar

Egal, ob die Felsenpinguin-Küken auf die Waage kommen, der Luchs-Nachwuchs neugierig die Anlage erkundet oder das Bison-Mädchen sich an seine Mutter kuschelt: Der bekannte Tierfotograf ist mit seiner Kamera immer dabei.

Coverstar des neuen Kalenders ist das Koala-Mädchen Millaa Millaa. „Der erste Koala-Nachwuchs in Schönbrunn ist natürlich etwas ganz Besonderes. Ein Koala-Jungtier hatte ich vorher überhaupt noch nie vor der Linse“, so Zupanc.

Auch verstorbene Kibali in Schönbrunns Baby-Kalender

Ein Kalenderblatt erinnert auch an das leider kürzlich verstorbene Elefanten-Mädchen Kibali. Zupanc: „Kibali hat uns allen viele schöne Momente beschert. Deshalb wollte ich sie im Kalender noch einmal zeigen – so aufgeweckt wie sie uns in Erinnerung bleibt.“