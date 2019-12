Baby in Wien misshandelt: Vater in Justizanstalt

Der Vater des mutmaßlich misshandelten Babys, das sich nach einer Notoperation in Lebensgefahr befindet, ist bereits in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt worden.

Säugling nach schweren Misshandlungen in Lebensgefahr

Ein drei Monate alter Bub ist in Wien mit schwersten Gehirnverletzungen in einem Krankenhaus notoperiert worden. Er befand sich am Samstag in akuter Lebensgefahr. Die Verletzungen lassen ein Schütteltrauma vermuten, berichtete die Polizei.