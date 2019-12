Baby in Wien misshandelt: U-Haft über Vater verhängt

Am Sonntag wurde über jenen Mann, der seinen drei Monate alten Sohn misshandelt haben soll, U-Haft verhängt. Das Baby befindet sich nach wie vor in akuter Lebensgefahr.

Das Wiener Landesgericht hat am Sonntag über den Vater des drei Monate alten Buben die U-Haft verhängt, der am Wochenende mit schweren Hirnverletzungen in einem Spital notoperiert worden ist. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA mit. Die Staatsanwaltschaft geht mittlerweile von versuchtem Mord aus. Das Baby befand sich am Sonntag laut KAV weiter in akuter Lebensgefahr.