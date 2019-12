Baby in Wien misshandelt: Bub außer Lebensgefahr

Anfang Dezember wurde der vier Monate alte Bub mit schweren Hinverletzungen in ein Wiener Spital gebracht und musste notoperiert werden. Nun befindet sich das Baby nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

Bleibende Schäden noch nicht absehbar

Vater des misshandelten Babys weiter im Gefängnis

Eltern des Buben leben getrennt

Die Eltern des Buben hatten sich schon während der Schwangerschaft zerstritten und leben getrennt. Die Mutter habe dem Vater bis zum 26. Oktober nicht erlaubt, seinen Sohn zu sehen, sagte dessen Verteidiger Wolfgang Blaschitz am Montag. Ab diesem Zeitpunkt habe der 35-Jährige - bisher unbescholten, Sohn einer bei der Wiener Polizei tätigen Vertragsbediensteten - dann sein Kind jeden Abend bei seiner Ex besucht. Dabei sei nie etwas vorgefallen, der Mann sei abgesehen von einem Abend, an dem das Baby durchgehend friedlich geschlafen habe, auch nie mit dem Kind allein in einem Raum gewesen.