Baby-Eichkätzchen in Wien-Hietzing von Krähen attackiert: Polizisten eilten zur Rettung

Am Dienstag retteten zwei Polizisten in Wien-Hietzing mehrere Baby-Eichkätzchen. Krähen hatten sich auf die Tiere gestürzt und verletzt.

Am 11. August sahen Gruppeninspektor Richard B. und Revierinspektor Hannes N. im Zuge ihres Streifendienstes mehrere Krähen auf einem sich bewegenden Tier am Gehsteig in der Hietzinger Hauptstraße.